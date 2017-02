Le Mans MMarena et aléa sportif : recours rejeté

0

Le tribunal administratif de Nantes vient de rejeter le recours déposé le 11 janvier par quatre requérants manceaux.

Ce recours visait plusieurs points de la convention entre la Ville du Mans et Le Mans Stadium et plus précisément l’aléa sportif (compensation financière en cas d’absence de club résident). Les requérants contestaient aussi le montant de la compensation versé par la Ville.

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours, considérant « que le conseil municipal avait bien été informé de l’historique et de l’économie du contrat de concession » et que « l’indemnité à verser […] ne constituait pas une libéralité ou une aide d’État prohibée ».

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » de ce samedi 11 février. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.