Le Mans Mister France : « Je termine cette année content mais un peu amer »

Avant de remettre l'écharpe à son successeur mardi prochain, le boxeur devenu mannequin dresse un bilan mitigé de son année.

Quel bilan dressez-vous de cette année comme Mister France 2016 ?

« C'est mitigé. Je ne crache pas dans la soupe, j'ai quand même vécu une expérience, des choses que je n'aurais pas connues en temps normal. Ça m'a apporté des contacts, des connaissances... Maintenant, j'ai une amertume dans le sens où je m'attendais à plus de soutien, de suivi et d'accompagnement de la part du comité Mister France. »

Si vous l'aviez su avant, vous seriez-vous lancé dans l'élection Mister France ?

Je ne veux pas donner l'impression de me plaindre, de ne voir que le négatif. Au final, je suis content. Parce que ce que j'ai eu tout au long de cette année, je l'ai eu par moi-même, par mon travail et j'en suis fier. Malgré toutes les difficultés et les clashes, j'ai plein de superbes souvenirs.

