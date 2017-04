Le Mans Mécanique, collections et Playmobil : 3 rendez-vous au centre des expos

0

Trois rendez-vous se tiennent ce week-end au Centre des expos du Mans.

Les passionnés de belle mécanique ne manqueront pas la bourse d’échanges de pièces détachées autos et motos « Le Mans Auto Moto Rétro ».

200 exposants sont attendus sur plus de 7000 m2 d’exposition en intérieur et 15 000 m2 en extérieur. Outre la vente de pièces détachées, de nombreuses voitures et motos de prestige et de collection seront exposées.

Le second rendez-vous intéressera les collectionneurs en tout genre, avec la bourse toutes collections qui réunira plus d'une cinquantaine d'exposants.

Le centre des expos accueillera également 400 m2 d'exposition-vente de Playmobil.

A voir samedi et dimanche de 9 à 18 heures. Entrée commune : 2,50 € (pour « Le Mans Auto Moto Rétro », entrée gratuite pour les détenteurs de véhicules de collection).

