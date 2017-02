Le Mans Mauviette : de faux tatouages imaginés par de vrais tatoueurs

0

Marianne Buclet a lancé un concept original : vendre des décalcomanies réalisées par de vrais tatoueurs. Un moyen de varier les goûts, préserver son portefeuille et de promouvoir les artistes.

Elle a 31 ans et mille idées à la minute. Elle, c’est Marianne Buclet, parisienne d’origine mais installée au Mans depuis un an, après y avoir passé sa première année d’études aux beaux-arts il y a dix ans.

« J’ai étudié l’architecture et le design d’objet puis la peinture me manquait alors je suis partie voyager en Nouvelle-Calédonie et en Australie, avant de travailler pour une des premières artothèques en ligne sur la capitale ».

Il y a quatre ans, son petit ami est devenu tatoueur

« J’ai alors commencé à m’intéresser à ce milieu, je suivais des artistes sur Instagram et je rêvais de me faire plein de tatouages, mais je changeais tout le temps d’idée et je n’avais pas assez d’argent ».

Ainsi est né Mauviette : une marque de décalcomanies dont les visuels sont réalisés par de vrais tatoueurs.

Plus d’informations dans « Le Maine Libre » ce dimanche 19 février.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone