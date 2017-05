Le Mans Marlène Schiappa entre au gouvernement

0

Marlène Schiappa vient d’être nommée secrétaire d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.

A 34 ans, la Mancelle, auteur d’une quinzaine de livres et fondatrice du réseau « Maman travaille ! » est également adjointe au maire du Mans en charge de l’Égalité, de la Lutte contre les discriminations et de la Charte LGBT et conseillère communautaire à Le Mans Métropole déléguée à l’attractivité économique du territoire et l’innovation technologique.

C’est la troisième fois consécutive qu’un Sarthois ou une Sarthoise intègre le gouvernement, après le poste de Premier ministre occupé par François Fillon de 2007 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et le poste de ministre de l’Agriculture occupé de 2012 à 2017 par Stéphane Le Foll sous la présidence de François Hollande.

Regardez l'annonce du gouvernement par le nouveau secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler :

Alexis Kohler, Secrétaire Général de l'Élysée, a annoncé la composition du @gouvernementFR pic.twitter.com/r3AsXB3t0D — Élysée (@Elysee) 17 mai 2017

BIO EXPRESS

1982 : Naissance le 18 novembre à Paris.

2007 : Création du blog « Maman travaille » et devient rédactrice adjointe du Business Bondy Blog.

2009 : Publie le livre « Maman travaille » (First).

2014 : Publie son premier roman « Pas plus de 4 heures de sommeil » (Stock). Les droits sont achetés par Mélissa Theuriau qui va l’adapter au cinéma.

Élue au conseil municipal du Mans.

2015 : Publie « J’arrête de m’épuiser » (Eyrolles). Candidate aux élections départementales en binome avec Stéphane Chevet (PS).

2016 : Publie « Marianne est déchaînée » (Stock). Rejoint le cabinet de Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes.

2017 : pendant la campagne d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, elle est référente du comité sarthois « En Marche ! » et responsable du pôle "égalité femmes-hommes" et déléguée à l’égalité femmes-hommes.

Egalement membre de la commission nationale chargée des investitures des législatives pour la République en marche.

+ Marlène Schiappa, femme pressée