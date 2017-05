Le Mans Marlène Schiappa au gouvernement : un coup de téléphone à 14h30

0

Depuis mercredi après-midi, l’élue mancelle Marlène Schiappa est membre du gouvernement d’Edouard Philippe.

Elle a été nommée secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre femmes et hommes.

Si son audition tôt mercredi matin devant la haute autorité de la transparence, suivie d’un entretien avec le Premier ministre, était de bon augure, la confirmation n’est tombée qu’à 14h30, quand le président de la République l’a appelée.

« Il m’a confirmé ma nomination et m’a dit qu’il comptait sur moi pour faire vivre la cause de l’égalité homme-femme, déclarée grande cause nationale. Il m’a assurée de sa confiance car je m’étais hyper investie dans sa campagne ».

