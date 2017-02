Le Mans Il vole une bouteille de vodka et gaze le vigile

0

Lundi, vers 17 heures, le magasin Market (ex-Carrefour Market) des Maillets, au Mans, a été victime d'un vol avec violence.

Un jeune homme qui venait de cacher une bouteille de vodka dans une sacoche en bandoulière a aspergé le vigile de gaz lacrymogène alors qu'il s'apprêtait à quitter le supermarché, au niveau de l'accueil.

« On l'avait repéré dans le magasin et on l'attendait à la sortie », explique le directeur, qui a lui-même été visé.

Le voleur a réussi à prendre la fuite.

