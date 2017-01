Le Mans Margot lit pendant leur dialyse

0

Quatre heures à raison de trois fois par semaine, le temps peut paraître long... Aussi La comédienne mancelle Margot Châron intervient au Pôle Santé Sud et à l'hôpital auprès des patients en dialyse.

La jeune femme est assise tout près de Dominique. Sa voix cristalline lit un extrait du « Traité des plaisirs », un passage consacré aux saisons.

Le texte, écrit en 1946 par Maurice Bedel, dit la nature, simplement.

Les mots donnent à voir et font entrer dans le monde de la perception et des sens en éveil, servi par la jeune comédienne. Elle vit son texte et le partage avec Dominique.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » ce vendredi 13 janvier.

