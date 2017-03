Le Mans Manifestation des agents hospitaliers : "nous défendons notre métier"

0

A l'appel de la CGT, FO et SUD, des agents hospitaliers et du secteur social manifestent ce mardi pour dénoncer "les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale adoptées sous l’actuel quinquennat [qui] ont organisé l’asphyxie et l’étranglement budgétaires de tous nos établissements de santé" et les conditions de travail qui en découlent.

"Nous sommes venus défendre notre travail", affirment les manifestants.

Les manifestants sont réunis depuis 14 heures devant le centre hospitalier du Mans. Le cortège prendra ensuite la direction de la préfecture et devrait pour s'y rendre, emprunter les voies du tramway.

Plus d'informations à venir