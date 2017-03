Le Mans Leur maison assemblée en huit jours

0

Cette famille mancelle a opté pour une maison « pop-up ». À base de polystyrène expansé et de bois, celle-ci peut être assemblée en huit jours. Passive, elle coûte le même prix qu'une maison traditionnelle.

Cécilia et Pierre n'ont pas hésité longtemps. En juin, ce couple de trentenaires manceaux et leurs deux filles, Cassandre et Aliénor, s'installeront dans une maison neuve qu'ils ont fait construire sur le concept « pop-up ».

Un concept original qui s'appuie sur une structure en bois et en polystyrène expansé. Le rendu est plus performant énergiquement pour un prix sensiblement identique.

« Les éléments sont arrivés le 21 février, dans quatre semi-remorques. L'assemblage a démarré dans la foulée. Le lendemain, ils avaient déjà terminé le rez-de-chaussée », raconte Pierre.

Plus d'informations dans notre édition du « Maine Libre » de ce dimanche 5 mars. À consulter également sur support numérique.