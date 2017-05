Le Mans Les Restos du Cœur ont leur salon de coiffure

0

Depuis une quinzaine de jours, le centre des Restos du Coeur du Miroir, au Mans, a ouvert son salon de coiffure.

Chaque mardi, les femmes bénéficiaires de l'association peuvent ainsi s'y rendre, et se faire coiffer gratuitement par deux bénévoles.

"A terme, et si nous réussissons à recruter d'autres coiffeurs bénévoles, nous espérons pouvoir ouvrir ce salon chaque jour de la semaine, et accueillir également les enfants et les hommes", indique Patrice Pervalet, le responsable du centre.

