Le Mans Les rendez-vous de la première nuit de la lecture

Ce samedi 14 janvier, partout en France, sont proposées des animations dans le cadre de la première « Nuit de la lecture », initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Au Mans, la médiathèque Aragon, rue du Port, participe à l’événement avec plusieurs rendez-vous de 19 à 22 heures :

- Doudous & pyjamas (lectures et contes pour les 4-8 ans à 19 heures, possibilité de venir avec pyjama et plaid) ;

- Playgame (jeux vidéo en famille 19-20 heures pour les 5 ans et plus, 20-21 heures pour les 3-4 ans et 21-22 heures pour les 10 ans et plus ;

- visite-découverte de la médiathèque à 19h30, 20h30 (cette visite s'adresse en priorité aux migrants et primo-arrivants originaires du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique) et 21 heures ;

- Bookface (atelier photo de mise en scène de livres à 20 heures) ; coups de cœur (présentation et lectures de coups de cœur à 21 heures).

Les autres rendez-vous au Mans :

- lectures en français et en version originale à la librairie Doucet de 19 heures à 20h30 et échange autour d'un verre sur les derniers coups de cœur et les nouveautés de la rentrée littéraire d'hiver ;

- présentation des coups de cœur de la librairie Thuard de 18 à 19 heures ;

- soirée « D'ombres et de lumières... » à la bibliothèque Émeraude (29, avenue François Mitterrand) de 18 à 20 heures.