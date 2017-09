Le Mans Les portes parées pour Entre Cours et Jardins [carte interactive]

0

"Entre Cours et Jardins" met en avant les portes et les porches de la Cité Plantagenêt durant tout le week-end pour son dixième anniversaire

Philippe Lelièvre, architecte d'intérieur, a accepté avec le plus grand plaisir la mission que lui a confiée Josiane Couasnon : sélectionner et imaginer des décorations pour les portes et jardins manceaux, thème choisi pour le festival Entre Cours et Jardins cette année.

« J'essaie chaque année d'inviter les gens à se perdre dans la vieille ville. Nous avons choisi des portes en dehors des grands axes. Après les escaliers et les passages, nous avons eu l'idée des portes », précise la présidente de la manifestation.

« Les portes ont forcément une histoire. Elles sont le passage entre l'intérieur et l'extérieur, le connu et l'inconnu, les ténèbres et la lumière », raconte Philippe Lelièvre.

Accès gratuit aux 130 exposants dans les rues de la vieille ville, aux jardins de particuliers investis par des pépiniéristes, décorateurs et paysagistes, au troc plantes le samedi.

Pour accéder aux « Jardins secrets » dont le clos des simples, le pass est au tarif de 5 €. Billet en vente à la maison du pilier rouge ou à l'Office de tourisme. Contact : 02 43 47 40 30 ou 02 43 28 17 22.

