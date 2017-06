Le Mans Les nouveaux Manceaux viennent surtout d’Ile-de-France

keithmars

En réponse à 1alain - oui c'est vrai je râle et nous râlons

râler est une chose et on a évidemment le droit de s'exprimer, mais ça n'oblige pas à faire preuve de mauvaise foi, entre la réalité et l'idée qu'on s'en fait, il y a parfois une marge.

ps. je précise que je ne travaille pas à la mairie et n'ai pas voté pour le maire actuel, d'ailleurs je n'ai jamais voté, c'est mal, et que je partageais l'avis de "Porsche" quand j'étais étudiant fin 80' et je vois quand même la différence entre Le Mans à l'époque et ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas la même chose et tant mieux.

quant aux espaces verts on ne peut pas dire que la nature soit malmenée, entre le parc à fourrage, l'île aux planches, le parc monod et l'arche de la nature, idée géniale faut quand même le dire, il y a pire.

tenez je vais vous faire peur ! dans les années 60' il était prévu de raser la quasi totalité de la vielle ville pour construire des HLM et une voie rapide au pied de la muraille (comme à Angers, cette horreur d'autoroute urbaine abrutissante qui balafre le centre ville jusqu'au pied du château), des assos sont montées au créneau et ont permis d' éviter ce massacre, on voit ce qui a foiré (la percée centrale qui mériterait urgemment d'être retravaillée) mais on a évité bien des choses au Mans.