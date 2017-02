Le Mans Les Kids United font le plein à Antarès [Photos]

0

Ils sont âgés de 9 à 16 ans et des grandes salles comme Antarès, ils connaissent. Ça ne les effraye pas !

Gloria, Erza, Gabriel, Nilusi (dont c'était l'anniversaire ce dimanche) et Esteban forment les Kids United. Et ce dimanche après-midi, ils ont fait le plein à Antarès avec 4 500 spectateurs.

Un show d’un peu plus d’une heure et demie parfaitement millimétré, durant lequel les jeunes chanteurs ont repris les tubes d’hier et d’aujourd’hui.

La benjamine du groupe, Gloria, a notamment fait sensation avec sa reprise de La vie en rose.