Le Mans Les journées de l'archéologie au Carré Plantagenêt

Samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, le Carré Plantagenêt, musée d'archéologie et d'histoire du Mans, propose de découvrir ses expositions permanentes dans le cadre des Journées de l'archéologie.

Une découverte de l'histoire du territoire sarthois depuis la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-âge.

Notons également une animation particulière à 15 heures les deux jours (sur inscription au 02 43 47 46 45), un atelier famille intitulé « Frappons monnaie ! ». Une découverte des monnaies et de leur fabrication. Après avoir compris la technique de fabrication et ses différentes étapes, vous frapperez vos monnaies et repartirez les poches emplies de statères, sesterces, piedforts et guénards…

Tarifs : 2,50 € ; gratuit pour moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi.

Carré Plantagenêt, 2, rue Claude Blondeau au Mans. Tel : 02 43 47 46 45.