Le Mans Les « futurs Dupond-Moretti » ont fait le show [Vidéo]

Il y a ceux qui bafouillent et qui s’accrochent à leurs notes. Et il y a les autres, qui tonnent puis parlent doucement, qui occupent l’espace, s’adressent à tous et à chacun, ravis des effets de manche permis par cette robe d’avocat qu’ils sont autorisés à porter.

Ces étudiants en droit ont accroché l’auditoire, ce vendredi, dans la salle des assises où était organisé le concours de plaidoiries.

« Je suis sûre que je vais avoir le plaisir d’écouter les futurs Dupond-Moretti », se réjouissait, en guise d’introduction, le bâtonnier, Élisabeth Rollin.

Le bagout compte autant, voire plus, que les arguments juridiques dans ce concours où de grandes affaires (les sœurs Papin, l’affaire Festina…) ont été transposées en 2017. Les étudiants ont enchaîné les piques et traits d’humour, déclenchant l’hilarité du public.

