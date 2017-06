Le Mans Les femmes du digital font leur pub

0

Le constat est saisissant mais bien réel : encore trop peu de femmes travaillent dans le digital. Une absence que les Manceaux, à travers Femmes du Digital Ouest et le lancement du concours de La Startup'Euse Mancelle, tentent d'endiguer.

« La part des femmes travaillant dans le numérique est de 33 % (chiffres Syntec Numérique). Elles représentaient 20 % des étudiantes en 1980 dans les écoles d'ingénieur et ne sont plus que 11 % en 2016 », entamait, jeudi soir à Créapolis, Loïc Richer, ancien animateur de la Ruche numérique et membre de l'association nantaise Femmes du Digital Ouest.

L'organisateur est venu faire une première présentation du réseau. Son objectif : accompagner le développement territorial et l'émergence du travail des femmes dans les filières innovantes.

C'est aussi lo'jectif du concours de la Startup'Euse Mancelle dont la première édition se tient cette année. Dix candidates ont participé à ce concours à l'initiative de Le Mans Developpement et de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. La gagnante sera révélée le 8 juin à 11 h 45 à Le Mans Innovation.

