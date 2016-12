Le Mans Les escape games cartonnent et s'agrandissent

0

Prizoners, Brainscape, Escape Yourself. Les trois escape games ouverts au Mans en septembre ont très bien démarré et ouvrent tous de nouvelles salles.

L’idée de l’escape game, c’est de résoudre une énigme par équipe en cherchant, en un temps limité, des indices disséminés dans une pièce. Un Cluedo grandeur nature en somme.

Le public : souvent des trentenaires ou des séminaires d’entreprise. Les autres escape games manceaux accueillent notamment des joueurs de Mayenne et d’Orne, où le concept n’est pas encore décliné.

Chez Prizoners, l’escape game se pratique de trois à six personnes (à partir de 18 € par personne) pendant 70 minutes. Deux énigmes sont proposées (à partir de 12 ans et 16 ans). L’originalité : le jeu débute dans la rue, la première énigme étant de trouver la salle.

Dans les « live escape géant », 30 à 40 personnes jouent en même temps, par équipes de cinq, pour déchiffrer une même énigme, à l’aide d’acteurs incarnant des personnages.

Escape yourself compte deux énigmes. Le but : les résoudre en moins de 60 minutes. Il est possible de jouer de deux à six joueurs. À partir de 18 € (heures pleines) ou 22 € (heures creuses) par joueur.

A Brainscape, les deux énigmes doivent être résolues en moins de 60 minutes par des groupes de trois à six personnes. À partir de 15 € (heures creuses) ou 17,50 € (heures pleines) par personne, dès 9 ans.

