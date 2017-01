Le Mans Les ambitions de l'université

0

Faire du Mans une université d'excellence et de proximité, tel est le vœu du président El Guerjouma.

Première ambition du président de l'université du Maine Rachid El Guerjouma, ne pas perdre d'étudiants. « Les jeunes sont de plus en plus nombreux à quitter la Sarthe pour rejoindre Nantes et l'estuaire. À l'est, tout le monde en souffre », insiste le président de l'université qui estime « positif, dans le contexte démographique qui est en notre défaveur, de conserver notre effectif ».

L'université du Maine a en effet gagné une centaine d'étudiants : ils étaient 10 437 l'an dernier, ils sont 10 531 cette année. Une bonne nouvelle donc, dans la mesure où « les primo-arrivants sont en hausse de 5,2 %. »

