Le Mans « Les 24 Heures motos, c'est notre pèlerinage »

Pour ces férus de moto qui occupent les campings aux abords du circuit, les 24 Heures motos, c'est l'événement de l'année.

Samedi matin, au parking Rouge, s'éveillent près de trois cents personnes, venues au Mans à l'occasion des 24 Heures motos.

Les visages sont tirés mais, malgré l'horaire matinal, les barbecues fument déjà avec, sur les grills, saucisses, steaks mais aussi pains au chocolat.

Sur les bars en planches de bois ou les tables de camping, l'apéritif concurrence le café.

« Le barbecue, ça fait partie du thème », juge Sylvain. « Nos voisins, à 9 heures, c'était cuisses de poulet ! »

Lui et ses amis, originaires de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, sont arrivés la veille au soir.

« Ce sont mes premiers 24 Heures », lance Ugo. Pour Sylvain, cela fait dix ans qu'il ne rate pas une édition.

« Le Mans, c'est comme un pèlerinage », commente-t-il. « Un week-end entre amis sur le thème de la moto. Comme beaucoup de monde ici, on fait des barbecues et on oublie son quotidien. »

