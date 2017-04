Le Mans Le trafic bus et tram perturbé vendredi

0

Suite au préavis de grève des syndicats Force Ouvrière et CFDT de la Setram concernant la liberté d'expression syndicale, le trafic du réseau bus et tram sera perturbé vendredi.

60 % des lignes de bus et tram circuleront. Les 23 lignes scolaires circuleront normalement, ainsi que les lignes 30, 31, 32, 33 et 34.

Le tramway circulera avec une offre de 12 minutes sur chaque ligne et de 6 minutes sur le tronc commun entre Saint-Martin et Préfecture. Les lignes 3 et 4 ne circuleront plus après 20 h 30.

Pour rappel, l'Union départementale Force Ouvrière dénonçait, début avril, le conflit qui opposait un de leur délégué syndical, Bruno Peltier, à la société gestionnaire de la Setram, Keolis.

Il est convoqué au tribunal de police le 4 mai à la suite de la plainte pour diffamation déposée par Keolis. Un tract, distribué en interne, par le syndicat FO Setram, est à l'origine de l'opposition et de la plainte.

Informations : 02 43 40 66 66.