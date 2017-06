Le Mans Le succès fou des batteries d'E4V

0

C'est l'histoire d'une entreprise à la croissance fulgurante. Les chiffres d'E4V sont éloquents : en un an et demi, les effectifs du site manceau sont passés de 40 à près de 80 ; le chiffre d'affaires a été multiplié par six en trois ans pour atteindre environ 12,5 millions d'euros en 2016.

Le fabriquant de batteries, qui va équiper près de 5 000 véhicules cette année, se sent à l'étroit dans ses locaux situés près de l'université. « Nous ne savons pas encore si nous allons nous agrandir ou déménager mais dans tous les cas notre souhait est de rester au Mans », précise le président de E4V Denis Gounot.

Son créneau : le petit véhicule utilitaire, comme le Quadéo ou le Staby, un quad et un tricycle utilisés par La Poste pour la livraison des colis ou du courrier.

