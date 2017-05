Le Mans Le street artist Tian passe des murs à la galerie d'art

Vous avez peut-être croisé ses femmes tatouées sur les murs du Mans. Le street artist Tian expose ses pochoirs et sérigraphies à partir de jeudi à la galerie K.

L’exposition « Humaine nature » sera visible jusqu’au 18 juin, de 14 heures à 18 h 30, tous les jours sauf le dimanche.

Le vernissage a lieu ce jeudi à 18 h 30 en présence de l’artiste. Il sera précédé d’une performance street art à partir de 10 heures, et toute la journée, devant la galerie.

Selon Tian, "le regard du public et le regard des institutions sur le street art ont changé. Il y a dix ans, la plupart des villes chassaient les street artists comme des verrues. Petit à petit, les gens font la différence entre le graff (considéré comme du vandalisme) et le mouvement street art, plus respectueux de son environnement et des autres artistes (on ne recouvre pas les autres œuvres). Le street art est une façon de poser l’art dans la rue plus douce, avec beaucoup de collages, d’autocollants. C’est moins invasif, ça peut disparaître plus vite."