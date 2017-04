Le Mans Le Spot veut « toucher un autre public »

Jérémy Hériveau dirige depuis sept ans le Spot, skatepark devenu carrefour des cultures urbaines. La structure, qui fête ses dix ans, va accueillir une manche du championnat de France de skateboard.

« Le Spot s'étend désormais sur 3 000 m2 dont 2 100 m2 de glisse. L'extension accueille un espace de vie avec du chant, de la danse, du graff, de l'écriture. On invite les jeunes qui viennent pour la glisse à franchir la passerelle qui les sépare de ces disciplines », explique Jérémy Hériveau, le directeur du Spot.

« On accueille autour de 18 000 personnes par an. Pour les cours, on a 105 jeunes sur la saison, en skate et roller, et 45 sur les ateliers de cultures urbaines. En pratique libre, on recommande au public de connaître les bases de la discipline et les règles de circulation dans un skatepark. »