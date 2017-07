0

Les Manceaux Sandra Caroll et Nicolas Macsana se sont lancés il y a quelques mois dans la création d'un album pop rock. Au final, c'est un joli groupe qui est en train de naître autour d'eux : Caroll Macsana and friends.

Un nom de groupe qui associe parfaitement leurs deux patronymes pour faire sonner le caractère « so british » de leur univers. Car c'est bien là ce qui ressort de l'album édité en ce début d'été par le nouveau groupe chez Black Mouse records sous le titre « So on » : un son anglais influencé notamment par les Beatles, mais aussi Led Zeppelin, Blur ou les Rolling stones.

Aux côtés de Sandra Caroll et Nicolas Macsana on retrouve Tox, le guitariste d'Etienne Daho, Olivier Carole, le bassiste de Ben l'Oncle soul, mais encore Phils Colas au piano, Esther Marteau à la flute, Mogan Cornebert à la batterie, Macson (ex Satan et Ciel d'été) à la guitare…

Le premier réalisé par Espoir Badonte sur le titre "Love" :

Et le second réalisé par Alvaro Ortega sur le titre "Uncertainty" :

Album « So on », édité par Black Mouse records, 14 titres. Disponible sur les plateformes de téléchargement ou auprès du groupe.

