Le Mans Le soir, c'est leur seul repas chaud

0

Ce soir-là, Damien, Robert, Stéphane (1) et les autres mangent en centre-ville du Mans.

Dans un restaurant ? Ils n'en ont pas les moyens. Pour eux, c'est le Bus du cœur qui stationne aux Jacobins, sur le parking à côté de la place du Jet-d'Eau, pendant l'hiver.

Les hommes que nous rencontrons ont tous un logement. « Mais je n'ai plus d'électricité, alors je ne peux plus me faire à manger », confie Damien, 42 ans.

« Le soir, c'est le seul repas où je mange équilibré et chaud. Vous savez, en hiver, on n'a pas les mêmes besoins qu'en été... ».

Concernant l'hébergement d'urgence, des travaux d’extension du foyer Noguès sont programmés avec l'objectif d'ouvrir 15 places supplémentaires en 2018.

(1) Prénoms d'emprunt.

Notre reportage et la situation des hébergements d'urgence pour les sans-abris en hiver à lire ce mercredi 21 décembre dans « Le Maine Libre ». Et en version numérique en cliquant ici.