C’est un rendez-vous désormais bien établi : le deuxième dimanche de chaque mois, la place des Jacobins accueille une trentaine de professionnels de la brocante et de l’antiquité pour une brocante qui se déroule en parallèle du marché. Celle-ci se prolonge jusqu’à 18 heures.

C’est l’opportunité de trouver bibelots et livres anciens, cartes postales et vieux papiers ou petits meubles et tableaux.