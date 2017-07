Le Mans Le plan de circulation autour du feu d’artifice [Carte]

0

Au Mans, le feu d’artifice sera tiré ce jeudi 13 juillet, depuis l’Ile aux Planches, boulevard Demorieux.

La circulation sera interdite à partir de 19h30 boulevard Demorieux entre le boulevard Anatole-France et la rue d’Eichtal, rue Paul-Courboulay entre la rue Julien-Pesche et le boulevard Anatole-France, rue Barbier entre la rue d’Arcole et le boulevard Demorieux, boulevard Lamartine, boulevard Robert-Jarry entre la rue Paul-Ligneul le boulevard Demorieux, rue d’Eichtal entre le boulevard Demorieux et la rue du Colonel-Raynal, boulevard Anatole-France entre le boulevard-Demorieux et la rue du Colonel-Raynal, quai Amiral-Lalande entre la rue Richedoué et le boulevard Anatole-France.

Des restrictions de stationnement seront également en vigueur.

Voici les rues fermées à la circulation sur la carte interactive (cliquez ici en cas de problème de visualisation) :