Le Mans Le Palais des Congrès dévoile sa programmation

Musique, théâtre, danse : le PCC propose vingt spectacles dans sa saison, plus la programmation extérieure.

Musique

Festival Les Automnales du 8 au 15 octobre. Les Orges de Barback (Bebop) le 15 novembre. Camille et Julie Berthollet (violon, volencelle) le 25 novembre. ONPL, Nuit de fête, le 9 décembre. Yvan Lebolloc’h et le groupe « Ma guitare s’appelle revient » le 3 février. Luz Casal chante Dalida le 22 février. Trio La Révérence (Chapelle de l’Oratoire) le 17 mars. Grand Corps Malade pour Le Mans Pop Festival le 29 mars. Trio Paolo Fresu, Omar Sosa et Trilok Gurtu le 14 avril dans le cadre du festival Europajazz.

Théâtre

L’être ou pas avec Pierre Arditi et Daniel Russo le 22 novembre.

A droite, à gauche avec Francis Huster et Régis Laspalès le 1er décembre.

Un animal de compagnie, écrit et mis en scène par Francis Veber, le 11 janvier.

Peau de vache avec Chantal Ladesou le 17 février.

Mariage et châtiment, avec Daniel Russo et Laurent Gamelon, le 27 mars.

Silence, on tourne ! de Patrick Haudecœur le 17 avril.