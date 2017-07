Le Mans « Le MMArena est un magnifique stade de Ligue 1 »

Yannick Hoinville est, depuis le 1er juin, le nouveau directeur de Le Mans stadium, société concessionnaire du MMArena. Son ambition : « être imaginatif et créatif pour faire briller ce stade ».

Successeur de Séverine de Pablo à la tête de Le Mans stadium, Yannick Hoinville, 40 ans, conserve son poste de directeur commercial et des opérations du Stade de France.

« L'économie d'un stade, c'est un triptyque », explique Yannick Hoinville. « Il y a le domaine sportif mais aussi notre métier de commercial : promouvoir le stade pour des séminaires et des conventions. Nous en organisons entre 50 et 75 par an. C'est notre deuxième source de revenus. Le troisième domaine, c'est organiser des événements sociétaux pour rappeler que le stade a d'abord été construit pour les Sarthois. »

« Notre but est de participer à l'effort de guerre avec le club et la Ville. Nous devons nous féliciter d'être en N2, aux portes du professionnalisme. Le meilleur reste à venir. »