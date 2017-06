Le Mans Le maire abandonne son mandat de sénateur [Vidéo]

0

Loi sur le cumul des mandats oblige, le maire socialiste du Mans Jean-Claude Boulard (74 ans) devait faire un choix entre son mandat national et ses mandats locaux.

Il a révélé son choix ce jeudi après-midi. Il restera maire et président de Le Mans métropole jusqu'au terme de son mandat, c'est-à-dire jusqu'au printemps 2020.

En revanche, il abandonne son mandat de sénateur gagné en septembre 2014. Il y renoncera à compter du 1er octobre 2017.

Pour le remplacer, quatre noms sont possibles, ceux qui faisaient liste commune avec Jean-Claude Boulard, à savoir Nadine Grelet-Certenais (conseillère départementale, adjointe au maire de La Flèche et vice-présidente de la communauté de communes du Pays fléchois), Christophe Chaudun (conseiller départemental, maire de Connerré, président de la Communauté de communes Brière et Gesnois), Muriel Cabaret (ancienne conseillère régionale) et Christophe Rouillon (conseiller départemental et maire de Coulaines).