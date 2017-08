Le Mans Le laser game garde la cote

0

Comme la plupart des centres de loisirs indoor, le Laser Game situé zone du Cormier au sud du Mans, profite de la météo maussade cet été pour gonfler sa fréquentation et fidéliser sa clientèle.

"Je suis hyper content de ce mois de juillet, merci la météo", se réjouit le dynamique gérant du Laser Game Evolution, Pierre Coulon (28 ans).

Et pour cause… "On fait 30 % de plus que les années passées."

L’essentiel de la clientèle juillettiste se limite normalement avant tout aux centres de loisirs.

« J’en ai même qui viennent d’autres départements : de l’Orne et de l’Eure-et-Loire, indique le commerçant. Mais là, on a nettement plus de particuliers. »

Depuis plus de 15 ans déjà

Installée depuis maintenant trois ans dans la zone commerciale sud de l’agglomération mancelle, la franchise au plus de 150 centres en France est cependant implantée sur le territoire sarthois depuis le début des années 2000. Soit peu de temps après l’avènement de l’activité sur le sol français.

