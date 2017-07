Le Mans Le juge Lambert n'a laissé aucun écrit

0

Fabrice Belargent, le procureur de la République du Mans, en charge de l'enquête sur la mort de l'ancien magistrat Jean-Michel Lambert, a confirmé ce mercredi que son corps a été « découvert hier, 11 juillet 2017, aux environs de 19 heures à son domicile du Mans. Il ne présentait aucune trace de violence, la tête étant recouverte d'un sac en plastique. Aucune trace d'effraction ni de désordre n'a été constatée sur place. Aucun écrit de nature à expliquer ce décès n'a été découvert. L'enquête a été confiée au SRPJ d'Angers et une information en recherche des causes de la mort sera très prochainement ouverte. Une autopsie sera nécessaire pour déterminer précisément la cause du décès. »