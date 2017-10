Le Mans Le joli porte à porte d'Entre cours et jardins [Photos+Vidéo]

0

Après les escaliers et les passages, thèmes des années précédentes, Entre cours et jardins met à l’honneur les portes et les porches pour son 10e anniversaire. Bonne idée.

En se promenant dans les rues de la cité Plantagenêt, les visiteurs passeront forcément devant plusieurs de ces portes décorées dans des styles différents. Un fleurissement tantôt discret, tantôt spectaculaire.

Entre cours et jardins se poursuit ce dimanche avec 22 cours et jardins secrets (accessibles avec le pass à 5 € en vente square Jacques-Dubois et en haut de l’escalier du Jet-d’Eau) et 11 cours et jardins privés (gratuits), mais aussi de nombreux exposants répartis dans le Vieux Mans, sans oublier le grand tapis végétal place du Hallai.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez voir dans les rues de la cité Palntagenêt. Ensuite, à vous de pousser les portes des cours et jardins.

+ La carte des lieux à visiter ici