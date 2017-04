Le Mans Le jeune Killian a pu rencontrer Matt Pokora

0

Le chanteur à succès a subjugué les 4 500 fans présents dimanche à Antarès. Le succès de son album de reprises des chansons de Claude François se perpétue avec la tournée « My Way tour ».

Matt Pokora aime les gens. Il le prouve en partageant des moments avec ses fans.

Killian, a pu passer quelques minutes avec son idole et lui poser quelques questions après le show.

Du haut de ses 9 ans, Killian ne s’est pas démonté à la vue du chanteur.

« Quelle est la chanson que tu préfères interpréter », lançait Killian.

« Il y a en a une que je préfère particulièrement et que je joue chaque soir au piano, et sur laquelle vocalement je m’éclate, c’est Toi et le soleil » répondait Matt Pokora.

À quand, un concert acoustique de Matt Pokora ?

« Ah justement, je suis en train d’y penser. Il faut surprendre aussi, ça viendra et c’est prévu déjà dans ma tête. »

