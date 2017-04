Le Mans Le groupe Archimède sur la scène de l’Oasis le 15 décembre

0

Après leur passage au Mans en 2015, les deux frères lavallois d’Archimède seront de retour à l’Oasis, le vendredi 15 décembre, pour interpréter leur quatrième album : "Mehari" tout juste sorti ce 7 avril.

Archimède donne dans la pop enjouée et la fougue de la Punk et la New-Wave façon. Nicolas et Frédéric Boisnard s’inspirent en effet d’influences éclectiques qui pourraient paraître incompatibles.

Le groupe Télégram assurera la première partie du spectacle.

17 € en prévente, 20 € sur place (15 € en tarif réduit)