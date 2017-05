Le Mans Le grand orgue de la cathédrale retrouve ses tuyaux

0

En janvier dernier, les 4 000 tuyaux du grand orgue de la cathédrale du Mans étaient démontés et partaient à Troyes pour être dépoussiérés et pour certains remis en état. Plus d'un an après, les tuyaux sont de retour.

Un imposant échafaudage est actuellement monté dans la cathédrale, sous le buffet. Et aujourd’hui, la plupart des tuyaux en façade ont été repositionnés.

Le chantier est cependant loin d’être terminé, puisqu’il faut maintenant travailler sur d’autres parties (la transmission mécanique et électrique et les sommiers qui reçoivent la tuyauterie), avant de procéder aux derniers réglages.

Le chantier sera terminé d’ici la fin de l’année.

Plus d'informations dans « Le Maine Libre » de ce jeudi 18 mai.



Photo « Le Maine Libre » Denis Lambert