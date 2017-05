Le Mans Le festival de l'Epau démarre ce mardi

0

Le festival de l'Épau fête ses 35 ans et se déroule du mardi 16 au 23 mai. Marianne Gaussiat est la directrice artistique de l'événement depuis cinq ans. Pour cette édition anniversaire, elle a créé une programmation diverse et ouverte.

« On va retrouver ce que je défends depuis toujours : l'ouverture de la musique classique. Des arts florissants à Gaspard Proust en passant par Barbara Hendricks, on propose des variétés différentes et complémentaires. On voyage à travers les époques et les sonorités. »

12 000 personnes ont assisté à des concerts l'année dernière. La directrice espère faire autant pour cette édition.

Renseignements : 02-43-84-22-29

Tarifs : de 5 à 36 euros, Gratuit pour les moins de 12 ans

https://epau.sarthe.fr/

