Le Mans Le diocèse organise une grande vente aux enchères

Ordinateurs, tables, chaises, bureaux, armoires, étagères, téléviseur, sauteuse, frigo, luminaires, extincteurs, vinyles, casiers, photocopieurs, sono… Voilà une liste hétéroclite de biens vendus aux enchères le 17 janvier par le diocèse au centre de l’Étoile, qu’il a récemment cédé à Bouygues (une résidence y sera construite).

Le mobilier de la Maison Saint-Julien, inaugurée en septembre, a été harmonisé, c’est pourquoi les anciens meubles sont vendus aux enchères. Provenant des anciens services désormais regroupés (le centre de l’Étoile, l’administration du diocèse, la direction de l’enseignement catholique), il est entreposé dans l’ancien centre paroissial.

« Il y a une partie restauration et cuisine collective (on faisait 20 000 couverts par an au centre de l’Étoile), des étagères, des armoires, des bureaux, des chaises, de la brocante (des choses stockées depuis des années), des grandes portes anciennes, pour des gens qui restaurent des manoirs par exemple, du matériel informatique et de ménage. Ça doit faire 500 m3 », estime Pierre-Mickaël Blanchard, directeur de la Maison Saint-Julien.

Les prix de départs seront faibles et le matériel peut intéresser les restaurateurs, les brocanteurs ou les particuliers… S’ils sont prêts à repartir avec des lots volumineux.

