La 25e Heure, le salon du livre du Mans, recevra ce week-end plusieurs dessinateurs et auteurs de bande dessinée très populaires.

On comptera vendredi et samedi Régis Loisel (« La Quête de l'oiseau du temps »), Jean-Pierre Gibrat (« Matteo »), Jacques Ferrandez (« Le premier homme »), Homs (« Shi »). Mais aussi Phillipe Francq et Éric Giacometti ( « Largo Winch ») le dimanche.

Les plus jeunes lecteurs (et sans doute des plus vieux aussi) apprécieront également la venue de Nob, le dessinateur de la série « Dad ». Vendredi, il participera à une rencontre organisée au théâtre des Quinconces à partir de 18 heures. Samedi et dimanche, il sera en dédicace au théâtre des Quinconces.

À cette occasion, les lecteurs pourront découvrir le 4e tome de « Dad », « Star à domicile » (Dupuis ; 9,99 €). Ils pourront aussi acquérir un cahier exclusif tiré à 1 000 exemplaires pour la librairie Bulle avec des dessins commentés mettant en scène ce héros du quotidien (7 €).

À voir également : la cathédrale du Mans dessinée par Nob pour l'occasion.