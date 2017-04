Le Mans « Le cirque Gruss, une histoire qui remonte à 1854 »

0

Les 22 et 23 avril, Antarès accueillera le nouveau spectacle équestre et aérien d'Alexis Gruss, en collaboration avec la compagnie Les Farfadais, Quintessence. Rencontre avec l'héritier de la dynastie.

La famille Gruss, les chevaux, le cirque, c'est une très vieille histoire ?

Alexis Gruss : Oh oui, on peut dire qu'elle remonte à 1854, lorsque mon aïeul, tailleur de pierre alsacien, rencontra une jolie écuyère venue d'Italie. Et puis il y a eu, avec mon oncle et parrain Alexis, mon père, André et toute la famille Gruss de l'époque, la grande aventure du Radio Circus devenu ensuite le premier cirque Jean Richard puis le cirque de France. Enfin, grâce à la rencontre avec Silvia Monfort en 1974, j'ai créé le Cirque à l'ancienne qui sera élevé au statut de Cirque National Alexis Gruss en 1982.

