Le Mans Le CFA du BTP déclare la guerre aux addictions

Le CFA du BTP, dirigé par Alexandra Jourde, organise tout au long de l’année des actions de sensibilisation à la sécurité routière et aux addictions.

Ces actions sont menées dans le cadre de sa mission de formation et d’accompagnement des jeunes adultes pour une insertion sociale et professionnelle réussie.

« Dans le cadre de l’alternance, ils viennent au centre toutes les trois semaines et, à chaque fois, une action de prévention leur est proposée », explique Aurélie Dutertre, animatrice sociale « Point jeunes ».

Concernant les addictions, après les interventions de Santé au travail 72 sur les dangers de l’alcool et des drogues sur le lieu de travail, les témoignages de bénévoles de Famla 72 sur la maladie alcoolique et avant une soirée sur le thème des addictions avec la Croix Rouge, c’est la troupe de théâtre de la Bertoche qui est venue proposer un spectacle vivant et interactif sur le sujet.

