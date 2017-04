Le Mans Le bébé avait mangé du cannabis, les jeunes parents condamnés

0

Ils avaient attendu cinq heures avant d'emmener leur bébé de onze mois à l'hôpital, le 6 mars dernier, après qu'il eût ingéré de la résine de cannabis que son père avait laissé traîner.

Le père, âgé de 21 ans, a été condamné ce vendredi à un an avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans, la mère à huit mois avec sursis et la même mise à l’épreuve.

Ils sont obligés de se soigner et de travailler ou de se former. Le tribunal les a également condamnés à suivre un stage de responsabilité parentale.

Plus d'informations dans nos éditions du "Maine Libre" datées de ce samedi 29 avril.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone