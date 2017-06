Le Mans L'armée polonaise créée en Sarthe il y a cent ans

0

C'est à Sillé-le-Guillaume qu'a été créée officiellement l'armée polonaise, le 4 juin 1917. Ce dimanche, son centième anniversaire a été célébré en la cathédrale.

On a entendu du français à la messe en la cathédrale Saint-Julien. Mais aussi du polonais. Par la voix du père Krzystof, et via des chants aussi. Celui de l'hymne de la Pologne notamment : « Mazurek Dabrowskiego. »

En présence de l'ambassadeur de Pologne, une plaque a ensuite été dévoilée au sein même de la cathédrale.

