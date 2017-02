Le Mans L'actrice marocaine a trouvé son havre de paix en Sarthe

0

En lice l’an passé pour le César de la meilleure actrice, Loubna Abidar vote pour la cérémonie des Césars 2017 qui a lieu ce vendredi soir.

Agressée après la sortie du film « Much loved », dans lequel elle incarnait une prostituée, l’actrice marocaine a trouvé la tranquillité en Sarthe.

« Je me sens bien ici. Les gens sont calmes. La ville est belle. Il n’y a pas un millimètre carré qui ne me plaît pas », sourit l’actrice marocaine de 31 ans.

Son rôle dans le fim avait suscité un énormé tollé au Maroc, au point de pousser la jeune comédienne à quitter son pays.

« Je me suis retrouvée seule face à 40 millions de personnes. Même ma famille et mes amis de l’époque m’ont tourné le dos. Juste après la sortie du film, j’allais dans la rue avec une burqa pour ne pas être reconnue et j’écoutais les conversations. On ne parlait que du film et de moi. C’était fou. »

