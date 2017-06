Le Mans La Vaillante Rébellion de Michel Vaillant est au Mans

0

Un modèle d'exposition de la voiture Vaillante Rébellion qui courra les prochaines 24 Heures du Mans vient d'arriver ce jeudi au Mans.

Elle est exposée dans la cour de la librairie Bulle qui organise samedi un événement particulier pour la sortie de « Rébellion », le dernier tome de la série BD Michel Vaillant.

La rue de la Barillerie sera en effet interdite à la circulation à partir de 13 heures samedi, pour l'organisation d'une rencontre en présence de Philippe Graton (fils et successeur du créateur de Michel Vaillant : Jean Graton), et d'un ou plusieurs pilotes des vrais équipages de Rébellion pour la course des 24 Heures du Mans.

Dans la bande dessinée, Michel Vaillant fait équipe avec Elsa Tainmont et le vrai pilote Rébellion Nicolas Prost. Le fils de Michel Vaillant, Patrick, est un des ingénieurs de l'équipe.

Notons qu'en plus de la BD officielle (15,50 €), la librairie Bulle proposera 1 200 exemplaires d'une édition spéciale exclusive qui bénéficie d'une couverture originale, un frontispice inédit et d'un cahier supplémentaire de 16 pages (23 €).

Rue de la Barillerie samedi 3 juin de 14 à 19 heures avec Philippe Graton et des pilotes Rébellion. Le dimanche, pour la journée test, le dessinateur Benjamin Béneteau sera en dédicace dans le village du circuit à partir de 15 heures.

Ce samedi, Arroyo, le dessinateur de la collection « Classic » de « Buck Danny » sera également rue de la Barillerie pour la sortie de « L'île du Diable ».