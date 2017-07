Le Mans La Setram lance son application Moovit

0

L’application gratuite pour smartphone (iOS et Android), permettra aux utilisateurs d’obtenir les horaires de passage, rechercher un itinéraire, et suivre en temps réel les infos trafic de toutes les lignes (retards, affluence, etc.)

Le Mans figure désormais aux côtés des quelque 1 400 villes répertoriées sur l’application dans 75 pays.

Les nouveaux tarifs de la Setram ont par ailleurs été mis en application le 3 juillet. Si le ticket unitaire et les abonnements ne varient pas, les tickets journée, groupe et tribu augmentent de 10 centimes. Le ticket 10 voyages, lui, augmente de 20 centimes.