Le Mans La scène les Quinconces-l'Espal obtient le label « scène nationale »

La scène conventionnée Les Quinconces-L'Espal vient de recevoir le label « scène nationale » par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Une bonne nouvelle pour ces deux lieux de théâtre et de danse, puisqu'au-delà de la reconnaissance, c'est l'assurance d'un soutien financier qui se dessine.

« Cette labellisation du Ministère de la Culture vient couronner et saluer le projet humain et artistique qui réside au cœur de l'activité des théâtres. Elle salue également votre engagement à nos côtés, qui permet de faire vivre et résonner saison après saison les œuvres que nous traversons ensemble », viennent d'écrire les responsables du lieu à leurs abonnés.