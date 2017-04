Le Mans La première de Fleurisse'Mans ce samedi

0

Après avoir appris que l'association Floravril qui organisait Trocplantes avait jeté l'éponge, la Ville du Mans a décidé de se mobiliser pour proposer malgré tout un marché aux fleurs.

La première édition de Fleurisse'Mans a lieu ce samedi, de 8 heures à 18 heures sur l'esplanade des Jacobins.

Trente exposants sont présents, principalement des artisans : horticulteurs ou pépiniéristes qui vendent leurs produits et prodiguent des conseils.

Les visiteurs étaient déjà nombreux ce matin à se balader entre les étals et à faire leurs emplettes sous le soleil.

Les premières impressions sont positives. "C'est plus agréable ici que rue Montoise je trouve. On gagne en espace et il y a le tramway qui dessert. En plus la journée est ensoleillée donc c'est idéal", estiment Michel et Michelle, fidèles de Trocplantes.